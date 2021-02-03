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    Gazeteci Yetkin: Erdoğan, yeni anayasayı daha güçlü başkanlık için istiyor

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    Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasayı daha güçlü bir başkanlık için istediğini ileri sürdü. Yetkin ayrıca, "Devletin 'dili Türkçedir' ifadesi yerine 'resmî dili Türkçedir' ifadesi gelebilir. 'Resmi dil' ifadesini MHP’nin kabulü başlı başına bir hadise olacak" dedi.

    Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından başlayan yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdiğini hatırlatan Yetkin, yeni anayasa girişimine dair ilk işaretlerin Ankara siyaset kulisine düşmeye başladığını söyledi. 

    "Erdoğan yeni Anayasayı, dünyanın kovid-sonrası siyasi ve ekonomik düzeninde Türkiye’de -kendi yönetimindeki başkanlık sisteminin işleyişini daha da kolaylaştırmak amacıyla istiyor" diyen Yetkin, şöyle devam etti:

    • "Muhalefetin etkili olamayacağı dikensiz gül bahçesi hedefleniyor. Zaten Bahçeli’nin destek açıklamasında başkanlık sisteminin 'kökleşmesi' gereği vurgulanıyor. Hayaller parlamentoyu, yargıyı güçlendirmek, gerçekler başkanlık sistemini.
    • Yeni Anayasa girişiminin gerekçesi çok parlak sunulacak. Amaç 12 Eylül 1980 askeri darbesi ardından kabul edilen 1982 Anayasasını yeniden yazmak. Anayasanın 2017’deki köklü değişime rağmen hâlâ kabul tarihinin 1982 görülmesine dikkat çekilecek. Medyada 'Bu ayıptan kurtulmak lazım' kampanyası açılacak. İlk defa darbe olmadan sivil Anayasa yazılacağı söylemi kullanılacak.
    • Sorduğunuzda alacağınız yanıt şöyle olacak. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet kalacak diyecekler, büyük lütuf. Hükümet şekli başkanlık. Federatif değil üniter sistem diye vurgulanacak."

    'Devletin 'resmî dili' Türkçe'

    Anayasanın ilk üç maddesine de değinen Yetkin, "Peki ya ilk üç madde? Birinci madde kalıyor, Cumhuriyet yani. İkinci maddedeki 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' diye sorduğunuzda, 'endişe etmeyin' denecek, 'başkanlık sistemi bunların teminatı olacak. İkinci maddedeki 'Atatürk milliyetçiliğine bağlılık' ifadesi bir üslup sorunu sayılabilir, yeniden yazılabilir" ifadesini kullandı. Yetkin, şunları kaydetti:

    • "Üçüncü maddedeki devleti ve milletiyle bölünmez bütünlük kalıyor, 'üniter' o zaten. Ama burada da bir 'yeniden yazım' söz konusu olabilir. Devletin 'dili Türkçedir' ifadesi yerine 'resmî dili Türkçedir' ifadesi gelebilir. 'Resmi dil' ifadesini MHP’nin kabulü başlı başına bir hadise olacak. Böylece hem Kürtçe eğitime bir kapı açılmış, hem de Avrupa’ya demokratikleşme olarak sunulacak bir adım düşünülüyor. Göreceğiz."

    ​'Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu ile birlikte medrese türü eğitim verecek her türlü dini eğitim kurumuna kapı açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir bilgi olmadığını' belirten Yetkin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) anayasal kurum olmaktan çıkarılması planının olduğunu söyledi. 

    Yetkin, "Üniversiteleri artık YÖK üzerinden değil, doğrudan ve gerekirse zorla hizaya sokma çabasının son örneğine bugünlerde Boğaziçi Üniversitesinde tanık oluyoruz" diye yazdı.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, resmi dil, Devlet Bahçeli, MHP, Türkçe, Anayasa, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Murat Yetkin
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