Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" dedi.

AK Parti Gaziantep 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."

Gül, "Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız" ifadesini kullandı.