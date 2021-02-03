Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

AK Parti Gaziantep 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül, "Biz Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürürken Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hukuk reformuyla beraber Türkiye'de özgürlüğü daha da arttıracağız. Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır'ın da Edirne'nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin, gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla 'bu benim anayasam' dediği anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Çünkü bizim millete bir sözümüz var; bunu da yine AK Parti gerçekleştirecek. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye'nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."

AK Parti'nin anlayışında 'özde-sözde vatandaş' diye bir ayrımın olmadığını söyleyen Gül, "Ana muhalefet, 'Sözde cumhurbaşkanı' diye bir söylem söylüyor. Çünkü onların zihniyetinde halk da sözde vatandaş özde vatandaş, cumhuriyet de sözde vatandaş özde vatandaş diye ayrılıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adında halk var ama 'Halk olmasa ne güzel halkçılık yapardık' zihniyeti var. Bu zihniyeti de milletimiz çok iyi tanıyor. Kim ne derse desin işimize bakacağız. Türkiye'de ekmeği büyütmeye, özgürlükleri genişletmeye bakacağız" ifadesini kullandı.