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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak

    © AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu ve yasal düzenlemelerin yakında yapılacağını belirterek "2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

    Kanal İstanbul projesinin 2011'den bu yana gündemlerinde olduğunu belirten Karaismailoğlu, bunun hem maliyet hem de göreceği iş bakımından dünyadaki en büyük projelerden biri olduğunun altını çizdi.

    İstanbul Boğazı'nda gemi sayısının azalmasına karşın geçen yük miktarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, hacimleri büyüyen gemilerde genellikle tehlikeli madde taşındığını vurguladı.

    Şehir içi ulaşımda deniz yolunun kullanıldığını ve bunun da trafiği artırdığını belirten Karaismailoğlu, "Marmaray açıldıktan sonra bu yoğunluk biraz azaldı. Marmaray'ın dışında dikine hatlar kuruldukça denizdeki şehir içi toplu taşıma artacak. Bunlar da Boğaz'daki karmaşayı artıracaktır. Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu 25-30 milyar tonlara çıkacak önümüzdeki yıllarda. Karadeniz ve Marmara'da onlarca gemi sıra beklerken, bulundukları yerde kirlilik yaratıyor. Bu da ayrı bir sorun" ifadelerini kullandı.

    'Projeye talip çok ülke var'

    Karaismailoğlu, Boğaz'ı tehlikeli tanker ve gemilere kurban edemeyeceklerine işaret ederek, Kanal İstanbul'un, Boğaz geçişlerine alternatif bir yol olacağını vurguladı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Kanal İstanbul, rezerv alanıyla birlikte planlanan teknolojik, üniversite, sağlık ve turizm, İstanbul'un gelecekteki depreme karşı yapılacak rezerv konut alanlarıyla dünyaya yön verecek bir proje. Proje çalışmalarımız bitmek üzere. Buranın ihale yöntemiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yasal düzenlemeler yakında yapılacak. Burada daha önce belediye ile koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılıyordu. Arada imzalanmış protokoller var ama mevcut yönetimle anlaşamayacağımız konular da var. Sonuçta bir Türkiye projesi bu. Bunları oluşturduktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burası kendi kaynağını üreten bir ekosistem olacak. Şu anda hukukçularımız çalışıyor. Bunlar geldikten sonra süreç hızlanacak. Rezerv alanla ilgili daha önce bir kanuni düzenleme yapılmıştı. Ona bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Yap-işlet-devret modeli olabilir ama alternatif modeller de var. Henüz netleşmedi, projeler tamamlandı. Yapım maliyetimiz belli, ÇED raporunda yazıyor. Projeye talip çok ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor."

    Konuya ilişkin CHP'nin tavrını da değerlendiren Karaismailoğlu, "Hayatta dikili ağacı olmayanların eleştirmesi normaldir. Türkiye son 18 yıldır akla hayale gelmeyecek projeler yapıp vatandaşın hizmetine sundu. Onlar her şeye karşı çıkıyor. Onlara kalsa Marmaray'ı, Avrasya'yı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapmayacaktık" dedi.

    'Demir yolunda atılım var'

    Karaismalioğlu, artık demir yolu ağırlıklı bir ulaştırma gündemleri olacağını vurgulayarak, burada taşınan yük miktarını artırmak için çalışmaları olduğunu anlattı.

    Bakü -Tiflis- Kars hattının yapılması ve Marmaray'ın buna entegre edilmesiyle Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir "Demir İpek Yolu"nun ortaya çıktığını belirten Karaismalioğlu, şöyle devam etti:

    "Bunu aktif bir şekilde kullanacağız. Batı'dan-Avrupa'dan hem ülkemizden hem ülkemiz üzerinden Türk Cumhuriyetleri'ne veya İran tarafına bu şekilde trenler aktif şekilde gitmeye devam edecek. Ülkemizdeki demir yolunun ulaşımdaki payını yüzde 20'lere çıkarmayı düşünüyoruz. Ülke içinde de demir yolunda atılım var. Hızlı tren hatlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Sanayi bölgelerine, limanlara demir yolu ağlarını bağlayıp, buradaki lojistik maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Lojistik maliyeti şu anda yüzde 25'lerde, bunu yüzde 10 yaptığımızda hem ülkemize hem de vatandaşımıza katkı sağlayacaktır. Lojistik alandaki çalışmalarımızın 11'ini bitirdik, 10'unda çalışmalar devam ediyor."

    Bakü-Tiflis-Kars hattında Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Kazakistan-Hazar Denizi geçişleri tarafında aktif bir hareketlilik başladığını vurgulayan Karaismailoğlu, İran ile Türkiye arasında demir yolunda önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

    Pakistan-Afganistan tarafıyla ilgili de çalışmaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Önümüzdeki günlerde oraya da önem vereceğiz. Nahçıvan bağlantısının Kars'tan bir hatla ayrılması için projelerimiz devam ediyor. Burası da tamamlandığında farklı bir ulaşım güzergahı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Nahçıvan hattı projesi çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık güzergah belli. Ülkemiz tarafındakini biz projelendiriyoruz. Azerbaycan-Nahçıvan arasındaki ulaşım koridoruyla ilgili de Azerbaycan tarafı çalışıyor. Onlar da önümüzdeki haftaya buraya geliyor. Bu konu gündeme gelebilir."

    'PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok'

    Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin ucuz ayçiçek satacağı iddialarına ilişkin, "PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok, işlevi belli. PTT'nin bir alt şirketi olan PTT AVM diye bir şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler oradan satış yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Ayçiçeği, Ayçiçeği, PTT, İstanbul, Kanal İstanbul, Adil Karaismailoğlu
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