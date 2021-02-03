Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehdit eden suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden hakaret ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle ifadesi alınan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Nihayet! Genel Başkanımıza yönelik Hakaret ve Tehditlerinden ötürü, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi! Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız!” ifadelerini kullandı.

Nihayet!



Genel Başkanımıza yönelik Hakaret ve Tehditlerinden ötürü, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi!



Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız! pic.twitter.com/z361NBtgm8 — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) February 3, 2021

İddianamede Çakıcı’ya Kılıçdaroğlu’nu ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ten ceza verilmesi istendi.