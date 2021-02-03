İstediği ilacı yazmadı diye doktora saldırdı

Yozgat'ta psikiyatri hastası E.Ş., Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için darp etti. Doktorun ayak bileği kırılırken, hasta gözaltına alındı.