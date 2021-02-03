İstediği ilacı yazmadı diye doktora saldırdı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, psikiyatri hastası 26 yaşındaki E.Ş. öğle saatlerinde Dr. Öğretim Üyesi Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayene oldu.
E.Ş., doktordan kendisine kullandığı ilacı tekrar yazmasını istedi.
Dr. Öztürk ise kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını, başka ilaç yazılması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen E.Ş., doktora saldırdı.
Saçından tutup yerde sürükledi
E.Ş.'nin, doktoru saçından tutup yerde sürükleyerek darp ettiği ileri sürüldü.E.Ş., odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi, haber verilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Doktorun ayak bileği kırıldı
Yaralanan Dr. Öztürk, hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk, ameliyata alındı.E.Ş. gözaltına alındı.
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