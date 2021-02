Boğaziçi mezunu Gülse Birsel: Bizim dengemizi bozmayınız

Rektör atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine uygulanan şiddete tepkiler yoğunlaşırken, yazar, senarist, oyuncu Gülse Birsel'in, Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu (BÜ '94) Birsel'in 21 Haziran 2017 günü yaptığı konuşmanın içeriği dikkat çekiyor.

O günkü konuşmasında Boğaziçi'nin bir kamu üniversitesi olduğunu ve her kesimden her şehirden her hayat tarzından çok farklı öğrenciler olduğunu vurgulayan Birsel, şöyle konuşuyor:

“Ortak özellikleri aşırı derecede zeki olmaları… O ayrı… Ama bu binlerce birbirine benzemeyen insan, o kadar renkli hoşgörü içinde ve yan yana yaşar ki… Eskiden ben, böyle bir çeşitlilikte Boğaziçi'nin küçük bir Türkiye olduğunu düşünürdüm. Bence şimdi hayalimiz Türkiye'yi koskoca bir Boğaziçi yapmak olmalı.”

