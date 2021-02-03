Sarıgül: Öyle bir adayımız olacak ki, Allahım izin verirse inşallah o aday ipi göğüsleyecek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yöneltilen bir soruya "Öyle bir adayımız olacak ki, Allahım izin verirse inşallah o aday ipi göğüsleyecek" yanıtını verdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu’ya gitti. Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi’nde dua eden Sarıgül, daha sonra Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz’dan yerel gazeteler hakkında bilgi alan Sarıgül, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, esnafın sorunlarını bildiklerini belirterek, "Siftah yapmadan akşamı getiren, dükkanının kirasını ödeyemeyen, borç içinde kara kara düşünen esnaf kardeşlerim biz senin için yollardayız" dedi. Sarıgül, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin sorunlarını biliyorum. Mazot parasını bulamadığı için traktörünü satan, ürününün parasını tahsil edemeyen, kredi borcunu geri ödemekte zorlanan çiftçi kardeşlerim biz senin için yollardayız. İşçilerimizin sorunlarını biliyorum.

bulamadığı için traktörünü satan, ürününün parasını tahsil edemeyen, kredi borcunu geri ödemekte zorlanan çiftçi kardeşlerim biz senin için yollardayız. İşçilerimizin sorunlarını biliyorum. Asgari ücretle günde 12 saat ter akıtan, çoğu kez sigortası bile ödenmeyen, sesini yeterince duyuramayan, her an işini kaybetme endişesi duyan işçi kardeşlerim biz senin için yollardayız. Kültür elçisi sanatçılarımız, müzisyenlerimiz, tiyatrocularımız özellikle mahalli basın büyük sıkıntı içindedir, destek beklemektedir. Bu desteğin iktidar tarafından verilmesini acilen arzu etmekteyiz."

'Birinci turda hiçbir ittifakın bulunmasını doğru bulmayız'

Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin olarak da şu açıklamalarda bulundu: