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    Muharrem Coşkun

    Katilinin Arzu Aygün’ün cesedini otomobilin ön koltuğuna oturtarak taşıdığı ortaya çıktı

    © DHA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043724257-katilinin-arzu-aygunun-cesedini-otomobilin-on-koltuguna-oturtarak-tasidigi-ortaya-cikti/

    Samsun’da 17 Aralık’ta evden çıktıktan sonra ailesinin bir daha haber alamadığı Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun'un, cinayet sonrası kadının cansız bedenini 90 kilometre boyunca yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak taşıdıktan sonra ormanlık alana attığı belirlendi.

    Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 37 yaşındaki Arzu Aygün’ün cinayet soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Cinayetten 42 gün sonra Aygün’ü öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun’un Aygün’ün cesedini 90 kilometre boyunca yanında yolcu gibi taşıdığı belirlendi. 

    ‘Arzu’nun bana kaldıramayacağım şeyler söylemesi ihtimaline tabancamı yanıma almıştım’

    Coşkun'un, adliyede verdiği ifadesinde Aygün'ü Atakum ilçesinde öldürdüğü ortaya çıktı. Coşkun ifadesinde "Arzu, 15 Ocak günü beni arayarak il merkezinde bir yerde alacağı olduğunu ve ona yardım etmemi istediğini söyledi. Ben de arkadaşıma ait arabayla 17 Aralık'ta Arzu'yu oturduğu siteden alarak, alacağı olan kişinin yanına gittik. Giderken, Arzu'nun bana kaldıramayacağım şeyler söylemesi ihtimaline karşı kuru sıkıdan bozma tabancamı da yanıma almıştım. Ardından Ömürevleri Mahallesi'nde piknik alanına giden yol üzerindeki boş araziye geçtik. Burası ıssız bir yer değildir, 100 metre yakınında siteler bulunmaktadır. Konuşma sırasında bana, 'Seni sevmiyorum, başkasını seviyorum. Eğer o olmasaydı da seninle birlikte olmak istemezdim. Kendime yeni bir hayat kuracağım' gibi şeyler söyledi” dedi.

    Samsun’da Arzu Aygün'ü 42 gün sonra öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun'un, cinayet sonrası kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat edip gittiği ormanlık alana attığı belirlendi. Araçta yapılan incelemede kan ve barut izlerine rastlandı.
    © DHA
    Samsun’da Arzu Aygün'ü 42 gün sonra öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun'un, cinayet sonrası kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat edip gittiği ormanlık alana attığı belirlendi. Araçta yapılan incelemede kan ve barut izlerine rastlandı.

    ‘Torpidodan bir şeyler istedim, Arzu eğildiğinde kafasına 20 santim mesafeden ateş ettim’

    Coşkun verdiği ifadede “Konuşma yaparken ben şoför mahallinde, Arzu ise yanımda yolcu olarak bulunuyordu. Bu sırada ben arka koltukta bulunan tabancayı almak üzere arabadan indim. Tabancaya uzandım ve Arzu'ya hitaben, torpidodan küçük bir şey isteyerek onu bana vermesini istedim. Arzu eğilince de yaklaşık 20 santimetre mesafeden kafasına bir el ateş ettim. Arzu burada hayatını kaybetti. Ben olaydan sonra Arzu'yu nereye götüreceğimi düşünmemiştim. Pişmanlık duyduğum için yaklaşık 15 dakika arabada bekledim. Arabanın ön koltuğuna oturtup önce yakınımızda bulunan ormanlık alana bırakmaya karar verdim, sonra da vazgeçtim ve fikrimi değiştirerek Terme'ye doğru devam ettim. Terme'de yerini gösterdiğim noktaya cansız bedenini bıraktım. Amacım Arzu'yu öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

    ‘Plandığım bir olay değildi’

    Coşkun'un devam eden ifadesinde ise Arzu Aygün'ü öldürme fikrinin olaydan 2-3 gün önce aklına geldiğini ve bunun yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Coşkun, "Arzu'yu öldürmekle alakalı daha öncesinden bir plan yapmadım. Arzu ile benim babaannelerimiz kardeş olur. Kendisi ile 2015 yılından sonra kesintisiz 3,5 yıl sevgili olduk. Aramızda çıkan bazı tartışmalar sonucu ben Terme ilçesine taşındım, o da Atakum'da oturmaya devam etti. Arzu bazen beni sevmediğini söylüyor ve ayrılıyorduk. Zaman zaman da yeniden barışıyorduk. Planladığım bir olay değildi, sadece her ihtimale karşı tabancamı yanıma almıştım" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Katil, Araba, Atakum, Samsun, Türkiye, Cinayet, Arzu Aygün, Muharrem Coşkun
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