Manisa'da 4 genç ölü bulunmuştu: Seslendikleri Mert'in kim olduğu ortaya çıktı

Manisa'da intihar eden 3 gencin "Biz seni yarı yolda bıraktık" diyerek seslendikleri Mert isimli kişinin ölenlerden Neşet Dalgın'ın ağabeyi olduğu anlaşıldı. Mert Dalgın'ın Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Manisa'da 3 gencin intihar etmeden önce çektikleri videoda seslendikleri Mert isimli kişi ölenlerden Neşet Dalgın'ın uzman onbaşı olan ağabeyi çıktı.

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aramıştı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlenmişti. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi.