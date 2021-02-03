Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye çağrı: Öğrencileri serbest bırakın

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de siyasi iktidar tarafından kullanılan 'homofobik ve transfobik' dilin tasvip edilmediği belirtildi.

#Turkey: We call for prompt release of students & protestors arrested for participating in peaceful demonstrations, and urge the police to stop using excessive force. We condemn homophobic & transphobic comments by officials, inciting hatred & discrimination against LGBT people. pic.twitter.com/EXF9RvMiyQ — UN Human Rights (@UNHumanRights) February 3, 2021

​Bugün yapılan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldıkları için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılmasını istiyor ve polisi aşırı güç kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTi+ bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.