Sonbahar yağışları 2020'de normaline göre yarı yarıya azaldı

Sonbaharda 81 ilin tamamı normallerinin altında yağış alırken, en fazla azalma gösteren il yüzde 84 ile Amasya oldu. 2020'de en fazla yağış şubatta, en az eylülde kaydedildi.

Sonbahar, geçen yıl yağışların en fazla azaldığı mevsim olarak kayda geçerken, yağışlarda normaline göre yüzde 53, 2019'a göre yüzde 11 düşüş meydana geldi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yağışlar geçen yıl genelinde normaline göre yüzde 12,9, bir önceki yılın yağışlarına göre ise yüzde 14,5 azaldı.

Kırıkkale, geçen yıl en az, Rize ise en çok yağış alan il oldu. Amasya, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir son 40 yılın en düşük yağışını aldı.

Bölgelere göre ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normali civarında, diğer bölgelerde normalinin altında gerçekleşti. Marmara ve Ege bölgeleri 2008 yılı kuraklığından beri en düşük yağışı aldı. Karadeniz, geçen yıl en yağışlı, İç Anadolu ise en az yağış alan bölge oldu. Oransal olarak en fazla azalma ise yüzde 21 ile Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleşti.

Kış ve ilkbahar yağışları normallerin üzerinde oldu

Ülke genelinde kış ve ilkbahar yağışları normallerinin üzerinde görülürken, özellikle sonbahar yağışlarının normalinin çok altında kalması ve yarı yarıya azalması dikkati çekti.

Kışın yağışlar, normaline göre yüzde 14 artarken, bir önceki yılın kış yağışına göre yüzde 20 azalma meydana geldi.

İlkbaharda yağışlar 2020'de normaline göre yüzde 11 ve 2019 ilkbahar yağışına göre yüzde 15 artış gösterdi.

Yaz mevsimine göre yüzde 26 azaldı

Yazın yağışlar, normaline göre yüzde 8 artarken, bir önceki yılın yaz mevsimine göre yüzde 26 azaldı.

Sonbahar yağışlarında ise normaline göre yüzde 53, 2019'a göre yüzde 11 azalma oldu. Bu mevsimde tüm bölgelerin normallerinin altında yağış aldığı gözlendi. Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise son 40 yılın en az yağışlı sonbaharı yaşandı.

Sonbahar yağışları, normallerine göre Adıyaman, Şanlıurfa civarları, Giresun ve Trabzon sahil kesimi, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları hariç tüm yurtta azalma gösterdi. Özellikle Antalya'nın doğusu, Sivas'ın batısı, Amasya ve Tokat civarlarında bu azalmanın yüzde 80'lerin üzerine çıktığı gözlendi. 2020 yılı sonbaharında 81 ilin tamamı normallerinin altında yağış alırken, en fazla azalma gösteren il yüzde 84 ile Amasya oldu.

Rize'deki rekor yağış 200 yılda bir olabiliyor

Türkiye geneli alansal yağışları 2020 yılının şubat, mart, mayıs ve haziran aylarında normallerinin üzerinde gerçekleşirken, en fazla yağış şubatta, en az eylülde görüldü.

2020 yılının bir günde gerçekleşen en yüksek yağışı 14 Temmuz 2020'de Rize Çayeli Bakır İşletmeleri'nin olduğu bölgede meydana gelmişti. Gerçekleşen yağışın tekerrür periyodunun 200 yıldan fazla olduğu hesaplandı. Aynı zamanda bu yağış miktarı, Türkiye geneli yeni temmuz ayı günlük maksimum yağış rekoru olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl yağışlı gün sayısı eylül ayından başlayarak yıl sonuna kadar normallerinin altında meydana geldi. 2020 yılında Türkiye geneli en çok yağışlı gün, 13 günle şubatta, en az yağışlı gün 3 günle ağustosta gerçekleşti.