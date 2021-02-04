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    Prof. Demirer: Koronavirüs mutasyonu inaktif aşıyı etkilemiyor

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    Koronavirüsün mutasyona uğraması yayılma hızının yüksekliği nedeniyle tehdit oluşturuyor. Prof. Dr. Taner Demirer, inaktif (ölü virüs) aşının, mutasyona uğramış koronavirüsten etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek aşı türü olduğunu söyledi. Uzmanlar, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

    Koronavirüsün mutasyona uğrayarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ortaya çıkan üç ayrı varyantı, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle dünyayı tehdit ediyor. Uzmanlar, dünyada ve Türkiye’de Kovid-19 salgınının devam ettiğine dikkati çekerek bireylerin rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının önemine işaret ederken; bir yandan da halihazırda uygulamaya geçen aşıların etkinliğini tartışıyor.

    Ankara’nın Keçiören ilçesinde 21 daire bulunan bir binada 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bina mutasyonlu virüs iddiasıyla karantinaya alınırken, koronavirüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü.
    © İHA / MEHMET KALAY - MUSA ERDOĞAN
    Ankara’da bir bina 'mutasyonlu koronavirüs' nedeniyle karantinaya alındı: 'Apartman toplantısıyla yayıldı' iddiası
    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, inaktif (ölü virüs) aşının, mutasyona uğramış koronavirüsten etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek aşı türü olduğunu bildirdi. Koronavirüslerin sık mutasyona uğrayan virüslerden olduğunu bildiren Demirer, “Mutasyonlu virüsü öncelikle İngiltere’de, daha sonra Brezilya ve Güney Afrika’da gördük. Güney Afrika’daki otoriteler tarafından bu ülkede görülen mutasyonlu virüsün, mevcut mRNA aşılarına daha fazla dirençli olabileceği ifade edildi.” dedi. Demirer, mutasyonlu virüsün Türkiye’de de bazı illerde görüldüğünü hatırlatarak diğer ülkelerde de her an farklı mutasyonların ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

    'MRNA aşıları için yeni kompozisyonlar üretiliyor'

    Yeni Şafak'ta yayınlanan habere göre, şu ana kadar yaşanan küçük ölçekli mutasyonların mevcut Kovid-19 aşılarının etkinliğini azaltmadığını dile getiren Demirer, geniş çaplı mutasyon halinde yeni mRNA aşısı üretmenin 4-6 hafta alabileceğini, bu ihtimale karşı Avrupa’da şimdiden yeni aşı kompozisyonları hazırlandığını bildirdi.

    Türkiye’de de yapılmaya başlanan inaktif yani ölü aşıların mutasyondan etkilenmediğini ifade eden Demirer şöyle devam etti: 

    “Ölü aşılar mutasyondan etkilenmiyor. Çünkü mRNA aşıları virüsün sadece diken proteinine karşı antikor oluşturuyor. Ama ölü aşılar, virüsün 4 bölümüne birden yani diken proteinine, zarfa, çekirdeğe ve çekirdeğin dışındaki zara karşı antikor oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir mutasyondan ölü aşıların etkilenmesini beklemiyoruz. Bu aşılar etkinliklerini kaybetmeyecekler. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın da önümüzdeki dönemde mutasyonlar yaygınlaşırsa ölü aşılara döneceğini düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar ülkemizde de 2 milyon kişiye yapılan ölü aşılar, güvenli aşılar. Bunlar mutasyondan etkilenmeyecek veya en az etkilenecek aşılar. Çünkü virüsün bütün bileşenlerine karşı antikor oluşumu söz konusu. Bu nedenle Kuzey Avrupa’da da ölü aşı çalışmaları başladı.”

    Demirer, mutasyonların önlenmesi için kısa zamanda mümkün olduğunca fazla kişinin aşılanması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Örneğin ülkemizde hedef, nisan sonuna kadar 25 milyon insanımızın, toplumumuzun üçte birinin aşılanması. Mutasyonların varlığı göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşırsak avantajlı duruma geçeceğiz.”

    Etiketler:
    mutasyon, açıklama, Kovid-19, Koronavirüs, Sputnik V
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