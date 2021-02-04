Prof. Bulu: Boğaziçi'nde olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan provoke etmek isteyen güç unsurları

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine karşı sürdürülen protestolarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bulu, "Burada olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinden'a konuşan Prof. Bulu, Boğaziçi'nde demokrasi ve eleştiri kültürünün bulunduğunu belirterek "Bunlar bilimin gelişmesi için olmazsa olmazlar arasında. Bu kapsamda ben insanların kendisini ifade edeceğini, zaman içinde uzlaşma noktasına geleceğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Bulu, devamında "Burada, olayların bu kadar ilerlemesinin bir sebebi de dıştan bu işi provoke etmek isteyen güç unsurlarının devreye girmesi. Sorun biraz da bunlarla ilgili diye düşünüyorum. Zaman içinde bu hallolacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'Boğaziçi’ni ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım'

Kendisine yönelik istifa çağrılarını da değerlendiren Prof. Bulu, "Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, dört sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.