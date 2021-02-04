Araştırma: Türk halkının yüzde 73'ü 'Rektörü öğretim elemanları seçsin' dedi

MetroPoLL’ün araştırmasına göre Türk halkının yüzde 73'ü, AK Partililerin yüzde 55'i, MHP'lilerin ise yüzde 65'i "Rektörü, üniversitenin öğretim elemanları seçsin" dedi.

MetroPoLL Araştırma, 'Türkiye’nin Nabzı Ocak 2021: Üniversite rektörleri nasıl seçilmelidir?' başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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Sonuçları sosyal medya hesabından paylaşan MetroPoLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, "Halkımızın ezici çoğunluğu rektörlerin atanmasına karşı. Rektörleri öğretim üyelerinin seçmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.

Halkımızın ezici çoğunluğu rektörlerin atanmasına karşı. Reaktörleri öğretim üyelerinin seçmesi isteniyor. pic.twitter.com/h4ZLJpg2Jm — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 3, 2021

'Üniversitelerin bağımsız olmasını istiyor'

​Sencar, "Halkımız üniversitelerin idari ve akademik olarak siyasetten bağımsız olmasını istiyor" dedi.

Halkımız üniversitelerin idari ve akademik olarak siyasetten bağımsız olmasını istiyor. pic.twitter.com/EZF4tHWmQf — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 3, 2021

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Araştırmanın sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73’ü rektörlerin öğretim elemanlarının seçmesinden yana. Rektörleri Cumhurbaşkanının ataması gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 18.

24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde oy verdikleri partilere göre verilen cevaplara bakıldığında ise AK Partililerin yüzde 55.1’i rektörlerin üniversitenin öğretim elemanlarının seçmesinden yana. AK Parti'ye oy verenlerden sadece yüzde 33.2’si Cumhurbaşkanının ataması gerektiğini düşünüyor.

Cumhur İttifakı’nda AK Parti'nin ortağı olan MHP’de ise seçmenlerin yüzde 65.1’i rektörleri üniversitenin öğretim elemanlarının seçmesi gerektiğini düşünüyor. Cumhurbaşkanının atamasını isteyenler ise yüzde 29.5’te kaldı.