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    Yavaş: Boğaziçi'yle ilgili bir mektup daha yazdım

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    Sputnik Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarla ilgili bir mektup daha yazdığını söyledi. Yavaş, "Hazır, bende duruyor. Şayet sizin yazdığınız gibi Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya değerlendirdi

    Prof. Bulu'ya yönelik yazdığı mektupta istifa çağrısında bulunan Yavaş, "Belediye başkanının siyaset yapmayacağını hatırlayacağım, demiştiniz. Bugünkü mektubunuz bu sözünüze bir tezat değil mi Mansur Bey? İstanbul’daki üniversite olaylarının Ankara Belediye Başkanı ile ne ilgisi var?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    • "Hayır burada hiçbir tezat yok Nagehan Hanım. Ben Boğaziçi’nde yaşananları siyaset üstü bir konu, bir milli birlik meselesi olarak görüyorum. Ayrıca İstanbul’daki gerginlik benim yönettiğim şehir Ankara’ya da sıçramaya başladı. ODTÜ’de de bir grup dün protestoya kalkıştı. Bakın geçen sene yine ODTÜ’de bir yurt krizi yaşanmıştı hatırlarsınız. Öğrenciler yurt yaptırmak istemiyorlardı. Protesto ediyorlardı. Ben o zaman da ODTÜ Rektörü ile iletişime geçtim, bir sorun varsa yardımcı olalım diye düşündüm, 'Belediye olarak yurdu biz yapar, üniversiteye hibe ederiz' dedim. Nitekim tansiyon düştü, kriz çözüldü bu yolla.
    • Şu an Boğaziçi’nde de bir sorun var. Siz de bir Boğaziçilisiniz. Bu sorunu çözmek lazım Nagehan Hanım. Bakın devlet kimseyle inatlaşmaz. Burada öğrenciler ile rektör arasında bir inatlaşma var. Bunun daha çok uzaması hepimize kaybettirir. Bizim ciddi sorunlarımız var. Açlık var, pandemi var. Bunlarla uğraşmamız, böyle gerginliklerle vakit kaybetmememiz lazım. O nedenle Rektör Bulu’ya seslenmek istedim. Şu aşamada istifa ederse Türkiye'ye çok büyük bir iyilik yapmış olacak."

    'Ben ne öğrencilere ne polislere olumsuz bir şey diyorum'

    Yavaş, "Ama Melih Bulu’nun istifası diğer üniversitelerde de bir ayaklanmaya, bir başkaldırıya yol açmaz mı?" şeklindeki soru üzerine de şunları kaydetti:

    • "Hayır bence bir başkaldırıya yol açmaz. Hem okullar kapalı hem de konjonktür buna müsait değil Nagehan Hanım. Mesela bakın dün ODTÜ’de küçük bir grup da kendi rektörlerini protesto etmek istedi ama o tutmaz, zira rektör yeni göreve başlamamış, artık yapay olur. Diğer üniversiteler ile ilgili böyle bir zemin mevcut değil. Bakın Nagehan Hanım ben ne öğrencilere ne polislere olumsuz bir şey diyorum. Ben ortada bir kriz var, bunu çözelim. Bunu çözmek de Rektör Bey’in elinde diyorum."

    Bu noktada New York Times yazarı Thomas Friedman'ın 'Bir zamanlar Amerika' adlı kitabını hatırlatan Yavaş, "Nagehan Hanım o kitapta Friedman Amerikalıların kriz varsa kim çıkardı, nasıl çıktı diye bakmadan bu krizi nasıl çözeriz diye düşündüklerini anlatıyor. Ben de hadiseye bu perspektiften bakıyorum. Sorumluluğu ne hükümete ne öğrencilere yüklüyorum. Asla siyasi polemik amacım yok. Burada bir kişi sorumluluk alarak krizi çözebilir o kişi de Rektör Bulu’dur" diye konuştu.

    İkinci mektup Boğaziçili öğrencilere

    Yavaş, Prof. Bulu'nun "Asla istifa etmeyi düşünmüyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak da "Bir mektup daha yazdım. Hazır bende duruyor. Şayet sizin yazdığınız gibi Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım" açıklamasında bulundu.

    Alçı, Yavaş'ın ikinci mektubu Boğaziçili öğrencilere hitaben yazdığını, bu mektubun "Rektör sorumluluğu almadı, hadi gençler siz alın, PKK’ya ve başka terör örgütlerine fırsat vermeyin" minvalinde olduğunu aktardı.

    Etiketler:
    Nagehan Alçı, Melih Bulu, Öğrenci, Protesto, Mektup, Boğaziçi Üniversitesi, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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