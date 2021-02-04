38 yaşındaki acil tıp uzmanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Adana'da acil tıp uzmanı olarak görev yapan doktor Mehmet Ertane, 2 aylık koronavirüs mücadelesini dün kaybetti.

Türkiye'deki Kovid-19 sebepli doktor ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı doktor Mehmet Ertane Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Testi 4 Aralık günü pozitif çıkan Ertane'nin durumu 7 Aralık itibarıyla ağırlaşmış, entübe edilen doktor yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay kaldı ancak koronavirüse yenik düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapılmış, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıkmış, 117 kişi hayatını kaybetmişti.