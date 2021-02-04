İntihar eden gençlerin seslendiği Mert: Veda videosunu şaka sandım

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

Mert Dalgın, Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'a konuştu. Ağabeyi Neşet ile arasında bir yaş bulunduğunu, diğer üçüyle de çok yakın arkadaş olduklarını anlatan Dalgın, şunları söyledi:

"Kardeşim gibiydi onlarda. Beni Cumartesi gecesi aramışlar. Uyuyordum. Sabah saat 08.00 sıralarında uyandım. Telefonuma baktığımda Muharrem'den gelen o videoyu gördüm. Videoyu izlediğimde alkollü oldukları için dalga geçtiklerini düşündüm. Şaka amaçlı, eğlencesine bu videoyu çektiklerini sandım. O yüzden ilk anda videoyu sildim. Telefonla Neşet'i aradım. Ancak ulaşamadım. Daha sonra vefat haberleri geldi. Videonun veda için çekildiğini o zaman anladım."

'Şoktayım, inanamıyorum'

Birbirleriyle çok yakın arkadaş olduklarını ve her birinin hayalleri olduğunu anlatan Mert Dalgın, şöyle devam etti: