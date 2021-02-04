IŞİD'den 'imaj değişikliği': Atkuyruğu, düzgün sakal, bira şişeleri

IŞİD'in 'eğitim bakan yardımcısı'nın Sakarya’da yakalanması, örgütün Türkiye içinde kamufle olma yöntemlerini ve sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullandıklarını da ortaya koydu.

Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D., yasa dışı yollardan girdiği Türkiye’de Sakarya’ya yerleşti. Sahte kimlik ve yeni bir görüntü ise yeni hayatının anahtarı oldu. Saçlarını atkuyruğu şeklinde bağladı, sakalını düzeltti, modern kıyafetler giydi. Ancak tüm bu imaj oyunu yakalanmasını engelleyemedi.

Hücre evinde bira şişeleri

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre IŞİD uzmanları, örgüt mensuplarının kendilerini gizlemek için öncelikle kılık kıyafet, saç, sakal değiştirme ve asosyal bir yaşam tarzı benimsediklerinin altını çiziyor. 26 Ekim 2016’da Diyarbakır’da 7 IŞİD mensubunun öldürüldüğü hücre evinden çıkan bira şişeleri de bu yöntemin bir parçasıydı.

Bira şişeleri kapı önüne koyularak içki içiyor görüntüsü veriliyor ya da birayı yüzlerine sürerek kokmasını sağlıyorlardı.