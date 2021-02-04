İçişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Terör örgütlerinin kışkırtmalarına müsaade etmeyiz, kimse devletin gücünü sınamasın

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protestolarla ilgili olarak "Resim gayet net. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerinin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Kimseye devletin gücünü sınamasını tavsiye etmeyiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Çataklı, protestolarda yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Gözaltındaki 28 kişinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Çataklı, "Resim gayet net. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerinin, marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Kimseye devletin gücünü sınamasını tavsiye etmeyiz" diye konuştu.