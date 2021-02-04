Babacan ve Akşener'den ortak basın toplantısı: 'Hükümetin 'haftanın düşmanları' panosu var'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar için "Kaosu çıkarabilirsiniz ama yönetemezsiniz" derken, Babacan da "Hükümetin haftanın düşmanları panosu var. Çözüm üremedikçe haftanın düşmanını ilan ediyorlar" tepkisini gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını değerlendiren İYİ Parti lideri Akşener, "Bir yeni anayasa kavramı var. Sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki, bunun cevabını almamız gerekiyor. Neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Yine bir yün yumağı attılar, insanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin bebeğine mama alamayan kadının üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi lideri Babacan da yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Zaten uymadığınız bir anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz ki? Türkiye'de şu an derin bir işsizlik sorunu var, yoksulluk var. İntiharları yeniden gündemimize getirdi. Hayat pahalılığı herkesi yakıyor. Hükumetin yapması gereken bunlara çözüm üretmek. Bıraksınlar anayasayı. Uymadıkları anayasayı değiştirseler ne değiştirmeseler ne. Gündem değiştirme oyunlarına asla düşmememiz lazım" görüşlerini ifade etti.

'20 yıldır iktidar olan siyasi parti, bu arkadaşı doğru bulup milletvekili yapmamış'

İki isim, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi. Akşener, şunları söyledi:

"20 yıldır iktidar olan siyasi parti, bu arkadaşı doğru bulup milletvekili yapmamış. Ama 150 yıllık bir üniversitenin rektörlüğüne atandı. Boğaziçi içerisinde AKP'ye oy veren kimse mi yok? Elbette var. O hocalardan biri değil. Dışarıdan, aday adayı olup vekil seçtirilmemiş bir şahıs atandı. Fikirlerini söyleyen Boğaziçi öğrenciler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından terörist ilan edildi. Genç arkadaşlarıma, 'terörist kulübüne' hoş geldiniz diyorum."

Akşener, "Ben 80 öncesi dönemin öğrencilerindenim. Sayın Erdoğan o dönem top oynuyordu, ben içinden geliyorum. Gençlerin sinir uçlarıyla oynadığınız zaman doğru değildir. Kaosu çıkarabilirsiniz ama yönetemezsiniz" dedi.

'Haftanın düşmanları panosu var'

Babacan ise "Hükümetin haftanın düşmanları panosu var. Çözüm üremedikçe haftanın düşmanını ilan ediyorlar" ifadesini kullandı.

Genel Başkanımız Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ortak Basın Toplantısı https://t.co/uhfXQabibu — DEVA Partisi (@devapartisi) February 4, 2021

​