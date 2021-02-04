Ergene’nin suyu tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor: Taşkın riski ‘kırmızı alarmda’

Devlet Su İşleri (DSİ), Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu ‘turuncudan’ ‘kırmızıya’ yükseltti. Nehrin taşması sonucu Pavli Panayır Alanı su altında kaldı.

Trakya’da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından Ergene Nehri’nin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı. Devlet Su İşleri Ergene Nehri'nde alarm durumu ‘turuncudan’ ‘kırmızıya’ çıkardı. Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Pavli Panayır Alanı su altında

Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi. Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.