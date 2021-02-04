Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın toplantısı: 'Şu aşamada ittifak arayışı yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, şu aşamada bir ittifak arayışının söz konusu olmadığını belirtirken, Karamollaoğlu da "Bize gelen ister AK Parti olsun, ister HDP olsun, Türkiye'nin sorunlarını görüşmeyi işin tabiatı olarak normal karşılıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin HDP ve ittifaklarla ilgili sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yasalara kurulan bütün partiler zaman zaman oturup konuşmak durumundadır. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları" yanıtını verdi.

"Yasalara göre bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir, ahlaki de değildir. Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz, ama düşmanlaştırmak doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"HDP bir siyasi partidir, görüşmek isterlerse görüşürüz. Herhangi bir sorunumuz yok. Düşünce ayrılıklarımızı gayet açık ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Şu aşamada bir ittifak söz konusu değil, arayışımız da yok. Şu an yaptığımız görüşmede de ittifak konuşulmadı."

Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Karamollaoğlu da "Bir diyaloğun başlamış olması iyidir. Konuşmak demek. Farklı görüşlerde bulunan siyasi partilerin meselelerini görüşebilmeleri en önemli adımdır" diye konuştu. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Meseleleri görüşebilmek Türkiye'nin problemlerinin çözümünde en önemli adım. Bize gelen ister AK Parti olsun, ister HDP olsun, onlarla da bu meseleleri görüşmeyi işin tabiatı olarak normal karşılıyoruz. Anayasadan da diğer yasalardan da önce zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var."

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İki lider, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi'nde rektörü kimse istemiyor. Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Toplantı ve gösteri yaptılar. Anayasal hak. Boğaziçili çocuklara 'terörist' diyorlar. Adam mı öldürdü bu çocuklar, birilerini mi taradılar? 'Terörist' dediler, serbest bırakıldılar, e ne oldu şimdi?" dedi. Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki açıklamalarını dinlemesinde fayda olacağını belirterek şunları kaydetti: