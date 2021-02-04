Manisa'da ölen dört gençle ilgili rapor: Biri uyuşturucudan öldü, üçü sırayla intihar etti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir araçta ölü bulunan dört gençle ilgili Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı raporuna göre, biri uyuşturucudan öldü, üçü av tüfeğiyle intihar etti.

Ahmetli ilçesinde dört gencin ölümüyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun sonucu açıklandı.

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, 20 yaşındaki Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, 22 yaşındaki Muharrem Zengin, 23 yaşındaki Serkan Zangal ve 24 yaşındaki Neşet Dalgın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Ahmetli'de tarlasından dönen bir çiftçi yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemede cesetlerin Serkan ve Ümit Zangal ile Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'a ait olduğu belirlenmişti.

Gençlerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, Ümit Zangal'da ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti. Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.