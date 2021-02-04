Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya Boğaziçi tepkisi: Öğrenciler, sadece öğrenci

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi'nde gözaltına alınanlardan 79'u DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" şeklindeki açıklaması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestoları ve öğrencilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi'nde gözaltına alınanlardan 79'u DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" şeklindeki açıklaması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "Öğrenciler, sadece öğrenci. Haklı, zeki, çalışkan ve aşırı sempatik" dedi.

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