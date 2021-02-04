Ticaret Bakanı Pekcan: 1.3 milyon esnafın kredi borcu ertelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi" ifadelerini kullandı.