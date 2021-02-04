Kayıt
14:46 04 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Partili Ünal: Türkiye'nin darbeciler tarafından yapılmış, yamalı bohçaya dönmüş bu anayasayı değiştirmesi gerekiyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 57
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104240/49/1042404977_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_f9102828fee0a76623b4e39da2a49ed3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102041043730107-ak-partili-unal-turkiyenin-darbeciler-tarafindan-yapilmis-yamali-bohcaya-donmus-bu-anayasayi/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak "Bu ülkeyi darbe anayasasından kurtaracak bir sivil anayasa Türkiye için elzemdir. Türkiye'nin, darbeciler tarafından yapılmış, yamalı bohçaya dönüşmüş bu Anayasayı değiştirmesi gerekiyor" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak TRT Haber'de soruları yanıtladı.

    Burada ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendiren Ünal, "Siyasi noktada baktığımızda orada bazı siyasi partilerin temsilcilerinin orada olması en başından itibaren doğru değil. Öğrencilerin tepkileri varsa demokratik bir ülkede sorunların nasıl çözüleceği, sorun çözme mekanizmaları bütün demokrasilerde bellidir" dedi.

    "Öğrenciler eğer protesto yapacaklarsa bir hak olarak demokrasilerde çerçevesi bellidir. Meselenin rektör olmadığını kendileri de zaten söylüyorlar. Hukuk dışı bir atama mı yapılmış, hayır. Yasal zeminde. Diğer üniversitelere yapılan atamalar gibi hukuki çerçevede atamalar yapılmış" ifadesini kullanan Ünal, şöyle devam etti:

    • "Bunların hepsi tartışılır. Amaç sorun çözmekse bu sorunun nasıl çözüleceği demokrasilerde bellidir. Bir partinin il başkanı oraya gidip çoğunluğu öğrenci olmayan gruplarla eylem hazırlayım, meselenin provokasyona dönüşmesi, Kabe'ye dönük bir eylem orada gerçekleşti. İnsanlar bundan rahatsızlık duydular. Bundan rahatsızlık duyan Boğaziçi öğrencileriyle ilgili bir fişleme yapıldı. Öğrenciler üzerinden yürütülen bir provokasyon görüyoruz. Asıl öğrencilerin üzerinden ellerini çekmesi gereken CHP siyasi aklıdır."

    'CHP her şeyden önce Boğaziçi'nden elini çekmelidir, gençlerden elini çekmelidir'

    Bu noktada CHP'ye birtakım eleştiriler yönelten Ünal, "Meclis kürsüsünden bu ülkenin hakim ve savcılarına her türlü hakareti yaptılar. Ama bu ülkenin hakimleri önlerindeki yasaya göre karar veriyorlar. Yasaya göre 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yasağı getirildi. Bir kişinin tutuklanmaması onun terörle iltisaklı olmadığı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

    "CHP her şeyden önce Boğaziçi'nden elini çekmelidir, gençlerden elini çekmelidir. CHP'nin geçmişten beri yaptığı hep budur; sokak olaylarından medet ummak. Geçmişte Gezi olaylarında da aynı şeyi yaptılar" görüşünü dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

    • "CHP, iktidarla olan ilişkisinde ya zinde güçlerin ya ordunun, ya yargının ya da medyanın iktidara müdahalesi sürecinde her zaman provokasyon içerisinde oldu. CHP darbeci aklından hiç vazgeçmedi. Bugün artık devlet milletin devleti haline geldiği için orduya iktidara müdahale et diyen CHP, şimdi kahraman ordumuza satılmış diyor. Çünkü onlar yargı darbesi de yapamadıkları için aynı kelimeleri yargıya söylüyorlar.
    • CHP bugün sokaktan medet umuyor. CHP WhatsApp guruplarında geçen diyalogları var. Siz siyaset mi yapıyorsunuz yoksa sokak hareketlerinin örgütleyen bir yapıya mı dönüştünüz. Siyaset meşru bir zeminde yapılır. İşlerine geldiğinde hakimleri alkışlıyorlar, işlerine gelmeyince aynı hakime saray hakimi diyorlar. Bunun adı iki yüzlülüktür, siyaset değildir."

    Ünal, devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla gündeme gelen yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu. Anayasanın 18 yıldır tartışıldığını söyleyen Ünal, "Partiler yaklaşık 61 madde üzerinde geçmişte anlaşmışlardı. Geçmişte diğer siyasi partilerin de hala devam eden darbe anayasasının değişmesi yönünde adımlar atılmıştı. Bu ülkeyi darbe Anayasasından kurtaracak bir sivil anayasa Türkiye için elzemdir. Türkiye'nin, darbeciler tarafından yapılmış, yamalı bohçaya dönüşmüş bu Anayasayı değiştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Yarışmasının Ana Ödülünü kazanan Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev'in çalışmalarından biri
    2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet