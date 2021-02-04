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    Ankara'da telefonla aradığı 84 yaşındaki kadına, kendisini polis olarak tanıtan Mehmet K.

    4 milyon liralık vurgun yaptı, otobüsle kaçarken yakalandı

    Türkiye
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    Ankara'da kendisini polis olarak tanıtan ve ''FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak'' diye tehdit ederek 4 yaşlıyı 4 milyon lira dolandıran zanlı, otobüsle Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 1 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktı.

    Ankara'da telefonla aradığı 84 yaşındaki kadına, kendisini polis olarak tanıtan 25 yaşındaki Mehmet K., "FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak. Bu yüzden hesabınızdaki ve evinizdeki tüm ziynet ve nakit paraları incelememiz lazım. Tüm paraları hazırlayıp evinizin önündeki otobüs durağına gelecek sivil polise teslim edin" dedi.

    Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabındaki ve evindeki tüm ziynet eşyalarını toplayarak, evinin önündeki otobüs durağına indi.

    Kadın daha sonra, hazırladığı tüm mücevher ve paraları şüpheli gelen dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcının yakalanması için harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntü incelenerek, şüphelinin Mehmet K. olduğunu tespit etti.

    Üzerinde bir milyon TL ile yakalandı

    Ekipler, Mehmet K'yi bir süre takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet K.'nin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüse binerek Şanlıurfa'ya gittiği tespit edildi.

    Gölbaşı ilçesinde, otobüs durdurularak Mehmet K. gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada yaşlı kadına ait yaklaşık 1 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Mehmet K, emniyete götürülürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

    4 yaşlı mağdur, 4 milyon TL vurgun

    Öte yandan ekipler tarafından yapılan detaylı inceleme de şüphelinin bu yöntemle daha önce de 3 kişiyi dolandırdığı ve genel olarak yaşlı ve tek yaşayan insanları hedef aldığı saptandı. Ayrıca şüphelinin mağdur insanlardan istediği paraları, güvenlik kameralarının olmadığı ve insan kalabalığının az olduğu yerlere getirmelerini istediği belirlendi.

    Şüphelinin, bu yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira değerinde dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis, vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında '155 polis imdat' telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

    Etiketler:
    FETÖ, Ankara Emniyet Müdürlüğü, ziynet, Döviz, Gözaltı, Şanlıurfa, Vurgun, Polis, Ankara
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