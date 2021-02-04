Küçükkaya'dan Boğaziçi iddiası: Rektör Bulu, devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi arayarak 'Tutuklama yapmayın' dedi

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve öğrencilerin, akademisyenlerin protesto ettiği Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili bir iddia ileri sürdü.

Küçükkaya, "İlk defa burada işiteceksiniz" diyerek Prof. Dr. Bulu'nun protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin tutuklanmaması için 'devletin içinden biriyle' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti. Küçükkaya, şunları söyledi:

"Dün rektör, devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi aradı. Bu tutuklamalar ve gözaltılarla ilgili. İsmini de biliyorum, kaçta aradığını da biliyorum ama izin alamadığım için onu vermek istemem.

'Bu konuşma son derece önemliydi'

Rektör, devletin içinden, 'güvenlik bürokrasisi', 'yargı dünyası' diyeyim. O kişiyi aradı ve 'Tutuklama yapmayınız' dedi. Boğaziçi'nin de, akademik dünyanın da en büyük ihtiyacı bu. O konuşmalar sonucunda, sonuçta yargıya müdahale edilmez ama... Sonuçta bu konuşma son derece önemliydi."

ÖZEL | #İsmailKüçükkaya: Rektör devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi arayarak “Tutuklama yapmayınız” dedi. #HepsiBizimEvladımız pic.twitter.com/fRS5dyLqdh — FOX HABER (@FOXhaber) February 4, 2021

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