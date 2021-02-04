AK Parti'den ABD'ye Boğaziçi Üniversitesi tepkisi: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, ''ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz'' açıklamasında bulundu.