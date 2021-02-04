Sputnik V'nin Türkiye üretiminde son aşamaya geçildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve ağustos ayında ülkede onaylanmasıyla birlikte Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘dünyanın ilk koronavirüs aşısı’ olarak duyurulan ‘Sputnik V’ aşısının Türkiye’deki üretimi için geri sayım başladı.

Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileriyle anlaşma imzalayan VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran aşının, iki ülke arasındaki teknoloji transferinin ardından üretimine geçileceğini söyledi.

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Oran, üretimin başlaması içinse henüz kesin bir tarih verilemediğini söyledi.

‘Üretim kapasitesinde sorun yok’

Türkiye’nin aşı üretiminde kapasite problemi yaşamayacağını ifade eden Oran, “Gerekirse bir değil, iki vardiya çalışılır. Türkiye’de bir yer değil, birkaç yer var bunu üretecek. Türkiye’nin ne kadar ihtiyacı var, başka ülkelere verilecek mi, verilmeyecek mi, bunlar sonradan belli olacak. Ona göre burada üretim kapasitesi artırılabilir ya da yetinilebilir” dedi.

Oran ayrıca Türkiye’de Sputnik V aşısının üretim safhasında teknik ekiplerin iki ülke arasında gidip geleceğini de belirtti.

‘Aşı resmi olarak tescil edilecek’

Türkiye’de aşının dağıtılmadan önce tescil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Oran, Türkiye tescili olursa Avrupa Birliği ülkeleri ayarında bir tescil olacağını söyledi.

Oran, “Türkiye’de aşı üretimi için gerekli olan ve uluslararası geçerliliği bulunan iyi üretim sertifikasyonu GMP (Good Manufacturing Practices), Avrupa’daki her ülkeyi bağlıyor” diye konuştu.