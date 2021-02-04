Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Davutoğlu'na nezaket ziyareti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
'Nezaket ziyareti' üzerine gerçekleştiği belirtilen görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.
3 Şubat’ta Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei #Erkhov, Gelecek Partisi Başkanı @Ahmet_Davutoglu ‘ya nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşme sırasında #Rusya ile #Türkiye arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı. pic.twitter.com/t2jF3IbDec— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 4, 2021
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