Kayıt
19:19 04 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Osman Kavala

    Kavala'nın 'ajanlıkla' suçlandığı dava, Gezi davası ile birleşiyor: Gezi davası, torba davaya dönüşüyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 89
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103076/31/1030763133_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_7df67f2a89d2e0638d6a48011490f084.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102041043732335-kavalanin-ajanlikla-suclandigi-dava-gezi-davasi-ile-birlesiyor-gezi-davasi-torba-davaya-donusuyor/

    Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla açılan davanın, Gezi davası ile birleştirilmesine karar verildi.

    Gazeteci Gökçer Tahincioğlu'nun T24'te yayınlanan özel haberine göre, istinaf mahkemesinin beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanacak olan Gezi davası ile bu davanın sanığı olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında, "casusluk" suçlamasıyla açılan davanın birleştirilmesine muvafakat verildi. Buna göre, Kavala, dava kapsamında hem Gezi olaylarının finansörü olduğu hem de 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde casusluk faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla yargılanacak. Gezi davasında, Kavala dahil tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdikten sonra üyeleri değişen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'dan da Çarşı davasının akıbetini sordu. Davada verilen beraat kararının bozulması durumunda, bu dosya da Gezi davası ile birleşecek ve Gezi davası torba davaya dönüşecek.

    © Fotoğraf : Twitter
    Kavala: Anlaşılan siyasi olarak seçilmiş bazı davalar yargı reformundan etkilenmeyecek

    Kavala'nın, 18 Ekim 2017'de gözaltına alındığı dönemde, dosyasında iki suçlama bulunuyordu. Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı ve Gezi olaylarını finanse ettiği iddialarıyla tutuklandı. AİHM de Türkiye'yi her iki nedenle haksız buldu ve Kavala'nın haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

    Casusluk ve Gezi

    Buna rağmen tahliye edilmeyen Kavala'nın 15 Temmuz dosyası, 2019'da ayrıldı ve savcılığın resen talepte bulunması üzerine bu suçtan tahliyesi kararlaştırıldı. Kavala, Gezi davasında da 2020'de beraat etti ve tahliyesine karar verildi. Ancak, AİHM kararına ve daha önce tahliye edilmesine rağmen, serbest bırakılmadan 15 Temmuz suçlaması nedeniyle Kavala için gözaltı kararı verildi. Kavala, aynı gün, yeniden tutuklandı ve cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmış oldu. Kısa süre sonra Kavala için yine 15 Temmuz dosyasındaki iddialar doğrultusunda, casusluk iddiasıyla tutuklama kararı verildi. Bu karardan sonra ise bir önceki karar kaldırıldı ve 15 Temmuz darbe girişimine katılmak suçlamasından tahliyesi kararlaştırıldı. Bu adımın da AİHM'nin verdiği kararı boşa düşürmek için atıldığı yorumları yapıldı. Kavala hakkında daha sonra ABD'li Henry Barkey ile birlikte, casusluk faaliyetinde bulunarak, hükümeti devirmeye çalıştığı iddiasıyla dava açıldı. Kavala, halen bu suçtan cezaevinde bulunuyor.

    Kavala'nın ve diğer sanıkların beraatinin kararlaştırıldığı Gezi davasında ise istinaf mahkemesi, bozma kararı verdi. İstinaf mahkemesi, Kavala hakkında beraat kararı verildikten sonra açılan yeni davanın gerekirse Gezi davası ile birleştirilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Böylece Gezi davasının sil baştan görülmesi kararlaştırıldı. Davaya, beraat kararından sonra üyeleri de değişen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

    Yıllar sonra birleşme kararı

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya başlamak için hazırladığı tensip tutanağında, 8 sanık için yurtdışına çıkış yasağı kararı vermişti. Mahkeme, istinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda, Kavala hakkındaki yeni iddianameyi inceleme kararı da almıştı. Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra davaya bakan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderdi. Yazıda, Kavala'nın casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasındaki Kavala ile ilgili anlatımlar ve her iki dosyada da hükümeti devirmeye çalışmak suçlamasının yer aldığına dikkat çekildi. Yazıda, "fiili, hukuki ve şahsi irtibat" nedeniyle, bu dosyanın, Gezi dosyası ile birleştirilmesine ve yargılamaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülmesine muvafakat verildiği vurgulandı. Buna göre, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden itiraz gelmezse Kavala ile ilgili bu mahkemede görülen davanın son duruşmasında alınan ara kararlar yerine getirildikten sonra, dosyalar birleşecek. Kavala, Gezi davası ve casusluk davasının birleştirildiği mahkemede iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

    Etiketler:
    Osman Kavala, İstanbul Casusluk Davası, Gezi Parkı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Yarışmasının Ana Ödülünü kazanan Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev'in çalışmalarından biri
    2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet