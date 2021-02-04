Kadıköy'de gözaltına alınanlardan 10'u için tutuklama talebi

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklama, 13'ü adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de toplanan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan 23 şüpheliden 10'u, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmaları, 13'ü adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

82 şüpheli serbest bırakılmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de protesto gösterisi yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 82'si işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.