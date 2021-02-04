Twitter’dan Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarına kısıtlama

Sosyal paylaşım ağı Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi.

Twitter tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirildi.

MHP'den açıklama

Konuyla ilgili MHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.''

Soylu'nun paylaşımına da uyarı konulmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken ‘nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği’ notu düşülmüştü.