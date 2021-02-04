Boğaziçi Üniversitesi eylemleri: Samsun'da 19, Çanakkale'de 9 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto etmek için bir araya gelen 19 kişi, polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Çanakkale'de ise Boğaziçi eylemine destek için bir araya gelen 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş ve açıklama yapmak istedi.

T24'ün haberine göre, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun yürüyüşüne izin verilmedi. Polis, slogan atmaya başlayan gruba müdahale etti. Olayla ilgili 19 kişi gözaltına aldı.

Samsun'da Boğaziçi'ne destek eylemine polis saldırısı sonucu "Özgür Yarınlar İçin Geliyoruz" çalışması yapan 4 arkadaşımızla beraber en az 10 kişi gözaltına alındı.

Kayyumlar gidecek biz kalacağız!@boundayanisma#Arkadaslarımızıİstiyoruz pic.twitter.com/pX2dhnpl4L — Özgür Yarınlar İçin Geliyoruz (@OzgurYarinlar_) February 4, 2021

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