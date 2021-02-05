Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama kararı

Kadıköy'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alınan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 10 kişi, ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama’ suçundan tutuklama talebiyle, 13 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri tamamlanan 2 kişi, 'görevi yaptırmamak için direnme' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, 21 kişi hakkında ise imza atma, ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uyguladı.