DiSK’ten AK Parti'ye ‘asgari ücret’ ziyareti

DİSK, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Aguş ve Seyit Aslan, Meclis’te AK Parti Grubu’nu ziyaret ederek Grup Başkanı Naci Bostancı ile bir araya geldi.