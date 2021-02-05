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    Kopan eliyle hastaneye gitti, 10 saatte yerine dikildi

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    Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan marangoz Ahmet Esen, ağaç keserken motorlu testerenin kopardığı sol eliyle hastaneye gitti. Ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edilen Esen'in bilek üstünden kopan eli, 10 saatte yerine dikildi.

    Antalya'nın Finike ilçesinde marangozluk yapan Ahmet Esen, iki hafta önce motorlu testereyle ağaç keserken sol eli bilek üstünden koptu. Ahmet Esen, Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kopan eli poşete konularak, ambulans helikopter ile Antalya kent merkezine sevk edildi. Özel bir hastaneye getirilen Esen'in eli, 10 saat süren ameliyat ile yerine dikildi.

    Operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Op. Dr. Bülent Özgür Yazıcı, hastanın 15 gün önce bahçede motorlu testereyle çalışırken sol el bilek üstünde ampütasyon, parçalı kopma olayı yaşandığını belirterek, "Hastamız hızla kurumumuza sevk edildi. Hasta, ekibimiz tarafından operasyona alındı. Bu çok parçalı bir yaralanma ve kopma olduğu için kopan yapılar, damar, sinir, kemik ve kas yapılarını uç uca dikmemiz mümkün olmuyor. Bacağından aldığımız damar ve sinirlerle, damar sinir yaralanmalarını ve kemik yapılarını yaklaşık 10 saat süren ameliyat sonunda tamir ettik. Kendisini servisimizde takip ediyoruz. Şu an durumu çok iyi. Bu tip yaralanmalardan sonra hastayı çok uzun süren rehabilitasyon süreci bekliyor. Hastamızı bu süreçte de yalnız bırakmayacağız. Kendisini yaklaşık bir sene kadar takip edeceğiz. Hastamızın genel durumu ve eli gayet iyi, bu da bizi ve ekibimizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

    Bacaktan alınan damarlar tamir için kullanıldı

    Ambulans helikopter
    © AA
    Makinede kopan eli ambulans helikopter ile yetiştirdiler
    Hastanın kemik dokularında ciddi kırıklar, damar, sinir ve kas yapılarında, yani el bileğindeki tüm yapılarında yaralanma olduğunu kaydeden Op. Dr. Yazıcı, "Bu ameliyatlarda öncelikle kemik dokularını tespit ediyoruz, kısa sürede kan dolaşımı sağlamamız lazım. O nedenle Ahmet Bey’in üst bacaklarından aldığımız damarlarla öncelikle atardamar dolaşımını sağladık. Daha sonra da toplardamar dolaşımını sağladık. Ardından kas yapılarını tamir ettik. Esasen bu tip yaralanmalar hayatı tehdit eden yaralanmalardır. Yani ölümcül yaralanmalardır. Hastamız zaten bize intikal ettiğinde el bileğinden ziyade genel durumu da kan kaybına bağlı olarak şok tablosu içindeydi. Anestezi ekibimizin hızlı müdahalesiyle hastamızı hızla toparladık. Cerrahi ekibi olarak en kısa sürede ameliyatını organize ettik. Sonuçta şu anda gayet iyi görünüyor. Taburculuk işlemlerini de tamamladık" dedi.

    'Elimi poşete koydum'

    Kopan eli yerine dikilen mobilyacı Ahmet Esen, Finike'deki evinin bahçe kenarındaki odunluğa ağaç budamaya gittiğini, üzerine çıktığı taşın ayağının altından kaymasıyla talihsiz olayı yaşadığını anlattı. Ahmet Esen, "Taşın üstünden çalışan motorla birlikte düştüm ve sol elim bilek hizasından kesildi. Kesilen elimi diğer elimle tutarak yola kadar gittim. Sol elimi bir poşetin içine koyduk. Yoldan geçen bir arkadaş beni gördü ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanedeki doktorlar 'Antalya'ya sevkini yapacağız, bu konuda uzman olan bir doktor var. Eğer o doktorlara denk gelirsen iyileşirsin, yoksa burada tedavi etmemiz mümkün olmaz, elini kaybedersin' dedi. Hava ambulansı ile beni Antalya'ya getirmişler. Operasyon başarıyla sonuçlandı. Allah'a şükrediyorum, doktorumuza, tecrübeli hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Beni kısa sürede ameliyata hazırladılar. Şu anda elimi hissediyorum, parmaklarım oynamaya başladı" diye konuştu.

    Eli tamamen koptu

    Kaza sonrası elini ip kadar bir deri parçasının tuttuğunu anlatan Ahmet Esen, "O parça da hemen koptu. O anda elimi kaybettiğimi düşündüm. Tüm doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Artık serçe parmağımı hareket ettirebiliyorum. Ben mobilyacılık yapıyorum. Gördüğünüz gibi aynı elimdeki başka parmaklarım da yok. 1978 yılında bu parmaklarımı da Elmalı'da marangozluk yaparken kaybettim" dedi.

    Etiketler:
    Ameliyat, müdahale, Hastane, iş kazası, El, Finike, Antalya
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