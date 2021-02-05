Bildirici: Valilik ve Bulu'nun, Erdoğan ve Soylu'nun sözlerini dolaylı biçimde yalanlaması yaygın medyada yer almadı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların medyaya yansımalarını değerlendirdi. Bildirici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu’nun rektörün odasının işgal edilmeye kalkışıldığı yolundaki sözlerinin bizzat valilik ve Prof. Dr. Bulu tarafından dolaylı biçimde yalanlanması yaygın medyada kendine yer bulamadı" dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında, "Boğaziçi’nde eylem yapan bütün gençlere 'terörist' demek de 'iltisaklı' diye damgalamak kadar hukuksuz. Bunun kanıtı da polisin bugüne değin bu eylemlerde gözaltına alınan 528 kişiden sadece 2'sinin tutuklanması, 108'i adli kontrolle olmak üzere 498 kişinin serbest bırakılması. 'Terörist' ve 'terör örgütü iltisaklı' diye damgalandıklarıyla kaldı bu gençler" düşüncesini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 Şubat'ta "Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem" dediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 3 Şubat'ta "Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" ifadesini kullandığını hatırlatan Bildirici, şöyle devam etti: