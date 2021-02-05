İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınan 65 kişiden 58'i farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, HDP'nin çağrısıyla dün akşam (4 Şubat 2021) Kadıköy'de gerçekleştirilen gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi.
Daha sonra gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki güvenlik şube müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığı'nca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların eylemleri sonucu 65 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."
4 Şubat Perşembe günü Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylemleri sonucu (65) şüpheli şahsın gözaltına alınmasına ilişkin— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 5, 2021
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