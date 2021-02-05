İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınan 65 kişiden 58'i farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kadıköy'de düzenlenen gösteride gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı kaydedildi.