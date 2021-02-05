Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner’in vasiyeti ortaya çıktı

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner, durumunun kötüleşmesi üzerine dün yoğun bakıma kaldırıldı.

58 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kardeşinin vefatı sonrası açıklama yapan abla Coşkuner, "Bir gün evvel konuştum. Bana pilav yap gel dedi" diye konuştu.

'Küpelerimle gömülmek isterim'

Sözcü'nün haberine göre Coşkuner’in ölümünün ardından yıllar önce açıkladığı vasiyeti de ortaya çıktı.

2013 yılında ‘Mesut Yar’la Burada Laf Çok’ programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu ifadeleri kulkanmıştı:

"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye… Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar… Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."