Yeni Şafak yazarı: Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, kişisel Twitter hesabında "Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Öne çıkaracaklar, yetkin olmadıkları halde önemli yerlerde konferans ve smp çağıracaklar. Yeterki oğlancılığı, avradizmi ve kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar ve kültürüne ihanet eden dili kullansınlar" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz.— Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) February 4, 2021
Öne çıkaracaklar, yetkin olmadıkları halde önemli yerlerde konferans ve smp çağıracaklar...
Yeterki oğlancılığı,avradizmi ve kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar ve kültürüne ihanet eden dili kullansınlar
Yıldırım, kendisine yöneltilen tepkiler üzerine de "Oğlancıların saldırısı altındayım. Hakaret gırla. Buna değil, asıl üzüldüğüm ergen düşünce düzeyi ile paradoksun dibinin üzerinde ilan kimi başörtülü ve AK Parti karşıtı muhafazakar tepkiler. Herkes inandığı ile kardeştir. Namuslular, namussuz onurlulardan daha cesur olacak" diye yazdı.
Oğlancilarin saldırısı altındayım. Hakaret gırla. Buna değil, asıl üzüldüğüm ergen düşünce düzeyi ile paradoksun dibinin üzerinde ilan kimi başörtülü ve ak parti karşıtı muhafazakar tepkiler.— Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) February 4, 2021
Herkes inandığı ile kardeştir.
Namuslular, namussuz onurlular(!) dan daha cesur olacak
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