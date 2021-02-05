Yeni Şafak yazarı: Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, kişisel Twitter hesabında "Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Öne çıkaracaklar, yetkin olmadıkları halde önemli yerlerde konferans ve smp çağıracaklar. Yeterki oğlancılığı, avradizmi ve kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar ve kültürüne ihanet eden dili kullansınlar" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz.

Öne çıkaracaklar, yetkin olmadıkları halde önemli yerlerde konferans ve smp çağıracaklar...

Yeterki oğlancılığı,avradizmi ve kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar ve kültürüne ihanet eden dili kullansınlar — Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) February 4, 2021

​Yıldırım, kendisine yöneltilen tepkiler üzerine de "Oğlancıların saldırısı altındayım. Hakaret gırla. Buna değil, asıl üzüldüğüm ergen düşünce düzeyi ile paradoksun dibinin üzerinde ilan kimi başörtülü ve AK Parti karşıtı muhafazakar tepkiler. Herkes inandığı ile kardeştir. Namuslular, namussuz onurlulardan daha cesur olacak" diye yazdı.

Oğlancilarin saldırısı altındayım. Hakaret gırla. Buna değil, asıl üzüldüğüm ergen düşünce düzeyi ile paradoksun dibinin üzerinde ilan kimi başörtülü ve ak parti karşıtı muhafazakar tepkiler.

Herkes inandığı ile kardeştir.

Namuslular, namussuz onurlular(!) dan daha cesur olacak — Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) February 4, 2021

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