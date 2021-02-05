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    Akşener: Bin yaşındaki insanların ergen tavırlarına hayretler içerisinde kalıyorum

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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestolara gösterilen tepkileri eleştirdi. Akşener, gençlere "Bu ülkeyi yönetenlerin her biri birer ergen haline dönmüş olduğuna göre akıllı olmak, dikkatli olmak sizin göreviniz oldu. Bin yaşındaki insanların ergen tavırlarına hayretler içerisinde kalıyorum" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan 2017'deki referandum sürecinde YSK'ye hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.

    Halk TV'nin aktardığına göre ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, "İfademin alınmadığı, avukatlarımın ne olduğunu bilmediği, arada bir canım sıkıldıkça, biraz neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman gidip ifade verdiğim, 'İfademi alın' dilekçesini verdiğim bir davamız daha var. İlginç, haldır haldır bu hızın sebebini merak etmekteyim. Geçen haftaki grup toplantısındaki konuşmamda hanım kızımın çıkışından sonra da bu hızı tebrik ediyorum" dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan tartışmaları da değerlendiren Akşener, "Bu konuda çok net bizim tavrımız. Gencecik çocuklar bunlar, hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli'nin torunları yaşındalar. İkincisi, okulun dışından atanmış, intihal yaptığı sabit bir kişi, AK Parti'den aday olmuş çok değerli bir arkadaş ise niye milletvekili, bakan yapılmamış? Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmış. Özelliği ne dışarıdan olması" diye konuştu.

    'O çocuklara cumhurbaşkanı olarak 'terörist' diyemezsin kardeşim'

    "AK Parti'ye yakın elbette ki hoca vardır Boğaziçi Üniversitesi'nde, onlardan değil de dışarıdan birinin atanmış olmasına biz dikkatle bakıyoruz. Bunu özellikle nasırlara, sinirlere basılması olarak gördüğümüzü söyledik. Dolayısıyla gençler, hocalar buna karşı çıktılar. Demokratik bir hakkı kullandılar, siz çok yüksek tondan bağırarak konuştuğunuz zaman provokatörler devreye girerler" ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

    • "Devlet olarak göreviniz güvenlik sağlamaktır. Buradan bir gerilim, gerginlik çıkartma ihtiyacı var. Ben 80 öncesinin talebesiyim, sayın Erdoğan bilmez, diğerleri de bilmez. Çakıl taşı olan bizdik o zaman. Kaosu çıkaran yönetemez. Dolayısıyla bugün, bu ülkeyi yöneten muhteremlere diyorum ki bu dili terk edin.
    • O çocuklara cumhurbaşkanı olarak 'terörist' diyemezsin kardeşim. Bu bir gündem değiştirme çabası ise de yanlış. O gençlere karşı tutum da yanlış. Buradan bir fayda çıkmaz. Dolayısıyla o arkadaşa istifa et deniliyor. Liberalliği ile meşhur kişinin kendini koyduğu konum çok ilginç. 'Bana dokunan devlete dokunmuş olur' diyor. Biz nereye gidiyoruz? Altı sonu insansın, profesörsün. Ne makammış kardeşim bu? Bunun kimseye faydası yok."

    Akşener, gençlere yönelik olarak da "Bu ülkeyi yönetenlerin her biri birer ergen haline dönmüş olduğuna göre gençler akıllı olmak, dikkatli olmak, güvenli olmak sizin göreviniz oldu. Provokatörlere, provokasyonlara gelmemek sizin göreviniz oldu. Bin yaşındaki insanların ergen tavırlarına hayretler içerisinde kalıyorum" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    genç, Boğaziçi Üniversitesi, İYİ Parti, Eleştiri, Devlet Bahçeli, MHP, AK Parti, ergen, Cumhurbaşkanlığı, Meral Akşener
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