MSB: Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korveti'nden harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.
Videoda, geri sayımın ardından TCG Kınalıada Korvetinden atılan Atmaca mermisinin, denizin ortasındaki hedefi tam isabetle vurduğu görülüyor.
Atışta görevli TSK personeli, hedefin vurulmasını alkışlayarak kutluyor.
Millî imkânlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA’nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Bz8FS8YiKY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2021
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