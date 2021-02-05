Kurtulmuş'tan AB ve ABD'ye Boğaziçi tepkisi: Bir siyahinin boğazına basarak ölümüne sebep olanların söz hakkı yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi'nde süren protestolarla ilgili AB ve ABD'den gelen tepkileri eleştirdi. Kurtulmuş, "Bir siyahinin boğazına basarak ölümüne sebep olanların söz hakkı yoktur. Avrupa'daki protestolarda orantısız güç kavramının bile yetersiz kalacağı şekilde müdahale edenlerin söz söylemeye hakkı yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'da gazete ve internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendiren Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den gelen eleştiri mesajlarına tepki gösterdi.

Habertürk'ten Mesut Toptan'ın aktardığına göre "Hangi ülkeden gelirse gelsin insan hakları konusunda Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışanlara söyleyecek çok sözümüz var. Kimsenin bize parmak sallamaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hele hele ABD'de bir siyahinin boğazına basarak ölümüne sebep olanların ya da Avrupa'daki protestolarda orantısız güç kavramının bile yetersiz kalacağı şekilde müdahale edenlerin söz söylemeye hakkı yoktur. BM kuruluşlarının da bize insan hakları dersleri vermeye hakkı yoktur."

Kurtulmuş, Türkiye'deki üniversitelerin daha ileri gitmesi için her türlü imkanı seferber edeceklerini belirterek "İnşallah en kısa sürede Boğaziçi yeniden güçlü bir bilimle araştırma ile makalelerle yeniden anılır hale gelir" diye konuştu.