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    Bodrum-trafik

    Bodrum nüfusu pandemiyle 3'e katlandı

    © İHA / EREN AYHAN
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102051043736911-bodrum-nufusu-pandemiyle-3e-katlandi/

    Salgınla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum'un nüfusu pandemiyle 3'e katlandı. Bodrum'da turizmi çeşitlendirmek ve bu işten 12 ay para kazanmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Aras, "1.5 milyona yaklaşan yabancı turist sayısını 2,5 milyona, turizm gelirini de 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bodrum'a olan ilginin salgın öncesinde ve sonrasında arttığını, bu durumu nüfus artışı ve yatırımların hızlanmasından gözlemlediklerini belirtti. 

    Bodrum'un altyapı problemlerini bir yıl içinde gündemlerinden çıkartacaklarını ifade eden Aras, ilçenin artık bu problemlerle anılmasını istemediklerini söyledi. 

    Aras, Bodrum'un marka değerinin en yüksek yerlerden biri olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • Bodrum'da altyapı problemleri çok ön planda. Özellikle kanalizasyon, çevre sorunları, trafik, içme suyu ile ilgili sıkıntılar devam etmekte. Tabii bunlar hızlı büyümenin getirdiği sorunlar, gereken yatırımlar yapılmaktadır. Son dönemde altyapı yatırımlarıyla beraber hem hükümetimiz hem de büyükşehir belediyemiz çok ciddi çalışmalar içerisinde. Sağlık altyapısıyla ilgili hastane inşaatımız tüm hızıyla sürüyor. Özel okullar geliyor. Turizm yatırımları var, oteller, rezidanslar, marinalar, spor salonları devam ediyor.
    • Bir taraftan da Bodrum’a yurt dışından da çok ciddi ilgi var. Bizim şu ana kadar Bodrum’a gelen turist sayımız en iyi dönemde 1 milyon 100 bin civarındadır. Bodrum ile aynı yatak kapasitesine sahip Avrupa'daki bir destinasyon 2.5 milyon turist ağırlayabiliyor.
    • Bizim eksiğimiz sezonun kısa olması, 12 ay turizmi sağlarsak 2.5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir hedefimize ulaşabiliriz. Bunun için çalışıyoruz.

    CHP’li bir belediye olarak siyaseti odaklarına oturtmadıklarını, tamamen hizmet ve uzlaşı odaklı çalıştıklarını aktaran Aras, Bodrum’da diğer partilerin örgütleriyle de uyumlu şekilde Bodrum’un geleceği için çalıştıklarını dile getirdi.

    Aras, yatırımların doğaya, çevreye ve ilçenin kültürüne zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, şu anda Bodrum'da değişimi yönettiklerini kaydetti.

    'Bodrum’un tarihinde görülmemiş bir yatırım'

    Ahmet Aras, şu anda salgına rağmen ilçede devam eden ve yapımına yeni başlanan yatırım tutarının 10 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bunun Bodrum’un tarihinde görülmemiş bir yatırım tutarı olduğuna dikkati çeken Aras şunları söyledi:

    "Buna altyapıdan turizme, otellerden hastaneye, spor salonlarından okullara kadar tüm yatırımlar dahil. Turizmde çok önemli markalar Bodrum'a geliyor. Belediyede yoğun talebe karşı zorlanıyoruz, korumacı bir anlayışla yatırımlara yaklaşıyoruz."

    Yerli turistler otellerde kalmak yerine ev ve tekne kiralamayı tercih ediyor. İlçeye gelen yerli turistler nedeniyle kiralarda da yüzde 50’ye varan artış oldu. Tekne ve yat kiralayan yerli turistler ise mavi tura çıkmayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranında düşüş yaşanırken Bodrum’da kiralık ev ise bulunamıyor.
    © İHA / EREN AYHAN
    Bodrum’daki ev fiyatları iki katına çıktı
    Bodrum'un 2020’de turizm gelirlerini yüzde 74 civarında kaybettiklerini aktaran Aras, bunun salgının acı bir sonucu olduğunu, turizm ve hizmet sektöründe ciddi dalgalanmaya yol açtığını dile getirdi. 

    Aras, hükümetin salgına karşı alacağı önlemlerle mart ve nisan ayında iyileşmenin sağlanacağına, mayıs ve haziran aylarında da turizm hareketlerinin başlayacağına inandığını aktardı. 

    'Bodrum'u, Türkiye'nin Davos'u yapmaya kararlıyız'

    Ahmet Aras, Bodrum’u, Türkiye'nin Davos'u yapmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türkiye’nin Davos’u ne demek? Bodrum, uluslararası ekonomik forumların, turizm forumlarının, büyük spor organizasyonlarının, kongrelerin yapıldığı yer olacak. Bodrum bu potansiyeli ile ülke ekonomisine çok ciddi döviz getirisi sağlayabilecek. Kongre, fuar merkezlerine ve turizmi çeşitlendirmeye ihtiyacımız var. Doğa ve kültür turizmine ayrıca önem vereceğiz. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan dünyanın en önemli organizasyonların yapılması için ciddi yatırım talebi var."

    'Aynı amaçla Rus yatırımı geliyor'

    Aras, 3 yılda Bodrum'a 10 müze kazandıracaklarını belirterek, Bodrum'un kültür sanatla, edebiyatla anılmasını istediklerini dile getirdi. 

    Bir gazetecinin, yatırımlara ilişkin sorusu üzerine Aras, iki yeni projenin olduğunu belirterek, "Bunlardan biri Konacık bölgesinde 17 bin metrekarelik arazide yapılacak olan fuar ve kongre merkezi, bu özel bir girişim olacak. Aynı amaçla Rus yatırımı geliyor o da Ortakent bölgesinde olacak. Spor, kongre, konserler, kültür faaliyetlerine hitap eden bir merkez yapılacak. Bir taraftan da sporla ilgili yeni futbol sahaları ve yeni salonlar yapılıyor" diye konuştu. 

    'Çağrılarımız sonrası nüfusumuz 5 bin kişi arttı'

    Ahmet Aras, salgın ile beraber ikinci konutların sadece yazın 3 ay değil, yaz kış kullanılmaya başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

    "6 ay önce 'Bodrum'da yaşıyorsan nüfusunu Bodrum'a al' kampanyası başlattık. Çünkü 176 bin resmi nüfusumuz ancak yaşayan sayısı 400-450 bin arasında. Salgın nedeniyle zaten bu yıl kışın da geri dönüş olmadı. Nüfus kaydının buraya alınması hem gelirimizi hem de ilçemizdeki kadroların artmasını sağlayacak, vergi gelirlerini yükseltecek. Çağrılarımız sonrası nüfusumuz 5 bin kişi artarak 181 bin 500’e yükseldi."
    Etiketler:
    Nüfus, Bodrum, Ahmet Aras
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