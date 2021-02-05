Hayvan sahiplenmek isteyenlere 'nakil ücreti' tuzağı

İstanbul'da cins köpek sahiplenmek isteyenlerin telefon ve kimlik numaralarını alan dolandırıcılar “sadece nakil ücreti” adı altında çok sayıda kişiden para alıp vaat ettikleri köpekleri de göndermedi. Ayrıca hayvan sahiplenme talebinde bulunanların kimlik bilgileri de başkalarıyla paylaşıldı.

İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez köpek sahiplenmek isteyenler vardı. Sahiplendirme sitesi adı altında cins köpek sahiplenmek isteyenlerden telefon ve kimlik numarasına havaleyle "sadece nakil ücreti" talep eden bir grup, para hesaplarına geçer geçmez ortadan kayboldu.

Büyükçekmece Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Bakkal, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle evde hayvan beslemek isteyen kişi sayısı arttığını belirtti. Bu talebin istismar edildiğine dikkat çeken Bakkal, "Nakil ücreti alıyor ama köpeği göndermiyor çünkü ortada resmi bir belge yok. Resmi belge olmadığı için o köpeği vermek zorunda değil. Aynı zamanda vergi de kaçırmış oluyor. İnsanların parasını da umutlarını da çalıyor" dedi.

‘Dava açacaklarını söyleyenleri tehdit ediyorlar’

Dolandırıcılar hayvanseverlerden aldıkları kimlik bilgileri sayesinde parayı bir başka mağdurun hesabına yönlendirdi. Dolandırıcıları tuzağına düşenler arasında yer alan Ebru Uğraç dolandırıcıların yöntemini şöyle anlattı:

"Örneğin siz 340 lira nakil ücreti göndermiş birisiniz. Bana 'Parayı buraya yollayacaksınız' diyerek sizin kimlik ve telefon numaranıza havale yapılmasını istiyorlar. Ben parayı onlara yolladığımı zannederek size yolluyorum. Siz de daha önceden bu parayı verdiniz ve köpeğinizi bekliyorsunuz, telefonunuza gelen kodu istediklerinde bunu veriyorsunuz. Bu sayede sizden kodu alıyorlar ve benim onlara yolladığımı zannederek size yolladığım parayı da ATM'den çekiyorlar. İnsanların kimlik ve telefon numaralarını kullanıyorlar ama kendileri hiçbir şekilde ortada yok, verdikleri adres de boş bir arazi."

Hayvansever Uğraç, davacı olmak isteyenlerin de tehdit edildiğini ifade etti ve “Dava açacaklarını söyleyenleri de tehdit ediyorlar. Ben dolandırılmadım ama bunları ifşa ettiğim için ben de sürekli tehdit altındayım. Dolandırılan birçok insan polise şikayetçi olmuş, savcılığa gitmiş, CİMER'e şikayet etmiş ancak sonuç alamamış" dedi.

Salgından sonra hayvanları bekleyen tehlike: Sokağa atılmak

Bakkal, sadece sokağa çıkma kısıtlamasını esnetebilmek için de köpek satın alınmaya başlandığını, bunun salgın bittikten sonra bu hayvanların sokağa atılması anlamına geleceğini belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Sokaklarda, barınaklarda zaten o kadar çok küçük ırk, büyük ırk, yuva bekleyen, bakıma muhtaç hayvan var ki. İnsanlar buralardan hayvan sahiplensin, merdiven altı üreticilere, dolandırıcılara para kaptırmasın, bu tür sayfalara kanıp onları daha çok kalkındırmasın. Pandemi bittiği anda insanlar aldıkları hayvanları sokağa atacak, sokaklar kedi köpek kaynayacak."