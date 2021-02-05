AK Partili Çelik: 'Kötülük çetesinin' muhalefeti de demokratlığı da sahtedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokrasiye yapılan tüm müdahalelerin Türkiye'ye gerileme getirdiğini belirterek "Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. 'Kötülük çetesinin' muhalefeti de demokratlığı da sahtedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında yeni paylaşımlarda bulundu. Sözlerine "Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar" diye başlayan Çelik, "Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır" ifadesini kullandı. Çelik, şöyle devam etti:

"Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir .

. Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. 'Kötülük çetesinin' muhalefeti de demokratlığı da sahtedir."

Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi.Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. “Kötülük çetesi”nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir... — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 5, 2021

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