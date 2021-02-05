Varank'tan Boğaziçili gençlere: İdeolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolarını sürdüren gençlere "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin" diye seslendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler" diyen Varank, şöyle devam etti: